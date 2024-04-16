Курс валют на 16 апреля: доллар в банках подорожал на 14 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,30−39,79 грн. Евро покупают за 42,10 грн, а продают за 42,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,62−39,75, евро — 42,65−42,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,60−39,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,01−42,02 грн/евро.