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16 апреля 2024, 10:43 Читати українською

Курс валют на 16 апреля: доллар в банках подорожал на 14 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 7 копеек, а в продаже прибавил 14 копеек. Евро в покупке потеряло 10 копеек, а в продаже прибавило 5 копеек.

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 7 копеек, а в продаже прибавил 14 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,30−39,79 грн. Евро покупают за 42,10 грн, а продают за 42,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,62−39,75, евро — 42,65−42,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,60−39,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,01−42,02 грн/евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
potator
potator
16 апреля 2024, 10:50
#
Кабанчіки біжуть, а піаніно грає
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 апреля 2024, 10:56
#
Ты сам хоть бегал, я ещо в том году по 39,85. набрал… Дальше только дороже…
+
+30
potator
potator
16 апреля 2024, 11:10
#
А мне деваться некуда, поставщики если доллар в конверте скидку больше дают, за китайский товар перевозчик тоже в долларе берет без всяких банков и процентов, ля себя конечно приходится брать и по столько все равно люди покрывают, товар понемногу, но дорожает, золото конечно манит, но пока уже пол года не решаюсь
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 апреля 2024, 12:55
#
На межбанке затишье скидывают по копейке… Доллар набирает обороты… Все приготовились…
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