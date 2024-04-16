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16 апреля 2024, 10:45 Читати українською

Украина одобрила концепцию использования ИИ в экономике

Кабинет министров одобрил концепцию государственной целевой научно-технической программы по использованию технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики на период до 2026 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кабинет министров одобрил концепцию государственной целевой научно-технической программы по использованию технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики на период до 2026 года.

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Правительство определило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности государственным заказчиком программы и поручило ему вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти в шестимесячный срок разработать и представить проект госпрограммы по использованию технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными Кабмин определил машиностроительную, химическую и нефтехимическую отрасли, угольную, оборонную и ядерную промышленности, научную и научно-техническую деятельность, сельское хозяйство, здравоохранение.

«Государственная программа определяет приоритетные направления и основные задачи развития технологий искусственного интеллекта и внедряет механизмы государственной поддержки, направленные на создание благоприятных условий для развития инновационных технологий с использованием технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики», — отмечается в распоряжении.

Ожидается, что разработанная и внедренная госпрограмма по использованию ИИ поможет повысить экономический потенциал Украины и укрепит позиции государства на мировом рынке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
potator
potator
16 апреля 2024, 11:04
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Программа по распределению судебных дел в судах тоже хорошо себя показала
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