За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 455340 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 апреля: 920 российских оккупантов, 9 танков и 11 БПЛА
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 455340 (+920) человек,
- танков — 7189 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 13809 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 11609 (+16) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 759 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9277 (+11),
- крылатые ракеты — 2092 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15563 (+53) ед,
- специальная техника — 1908 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1