Goldman Sachs увеличил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Американский банк Goldman Sachs Group в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

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Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила $3,93 млрд, или $11,58 в расчете на акцию, по сравнению с $3,09 млрд, или $8,79 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $14,21 млрд с $12,22 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $8,73 на акцию, выручку — $12,4 млрд.

Чистый процентный доход банка в январе-марте сократился на 10%, до $1,61 млрд. Отчисления на возможные потери по кредитам составили $318 млн, тогда как годом ранее банк высвободил из резервов $171 млн.

Выручка крупнейшего подразделения, занимающегося глобальным банкингом и рыночными операциями, выросла на 15% до $9,73 млрд. В том числе комиссионные доходы инвестиционного бизнеса подскочили на 32% до $2,08 млрд.

Доход от операций с активами с фиксированной доходностью на валютном и сырьевом рынках (FICC) в первом квартале вырос на 10% и составил $4,32 млрд, от операций с акциями — также на 10% до $3,31 млрд.

Доходы Goldman Sachs в сфере управления активами выросли на 18%, составив $4,79 млрд, подразделение платформенных решений нарастило выручку на 24%, до $698 млн.

За прошлый квартал банк вернул акционерам $2,43 млрд, в том числе $929 млн за счет выплаты дивидендов и $1,5 млрд путем выкупа своих акций.

Котировки акций банка растут на 4,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. Его рыночная стоимость с начала года повысилась на 1%, до $126,4 млрд.