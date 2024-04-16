Goldman Sachs увеличил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2024, 9:01 Читати українською

Goldman Sachs увеличил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов

Американский банк Goldman Sachs Group в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Американский банк Goldman Sachs Group в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила $3,93 млрд, или $11,58 в расчете на акцию, по сравнению с $3,09 млрд, или $8,79 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила $3,93 млрд, или $11,58 в расчете на акцию, по сравнению с $3,09 млрд, или $8,79 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $14,21 млрд с $12,22 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $8,73 на акцию, выручку — $12,4 млрд.

Чистый процентный доход банка в январе-марте сократился на 10%, до $1,61 млрд. Отчисления на возможные потери по кредитам составили $318 млн, тогда как годом ранее банк высвободил из резервов $171 млн.

Выручка крупнейшего подразделения, занимающегося глобальным банкингом и рыночными операциями, выросла на 15% до $9,73 млрд. В том числе комиссионные доходы инвестиционного бизнеса подскочили на 32% до $2,08 млрд.

Доход от операций с активами с фиксированной доходностью на валютном и сырьевом рынках (FICC) в первом квартале вырос на 10% и составил $4,32 млрд, от операций с акциями — также на 10% до $3,31 млрд.

Доходы Goldman Sachs в сфере управления активами выросли на 18%, составив $4,79 млрд, подразделение платформенных решений нарастило выручку на 24%, до $698 млн.

За прошлый квартал банк вернул акционерам $2,43 млрд, в том числе $929 млн за счет выплаты дивидендов и $1,5 млрд путем выкупа своих акций.

Котировки акций банка растут на 4,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. Его рыночная стоимость с начала года повысилась на 1%, до $126,4 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами