Дания выделяет $43 млн для поддержки бизнес-проектов своих компаний в Украине

Правительство Дании выделяет дополнительные средства для Датско-украинского фонда, способствующего привлечению инвестиций со стороны датских компаний в Украину. Об этом заявил министр бизнеса Дании Мортен Бедскоу, сообщает пресс-служба Минэкономики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Речь идет о 300 млн крон или примерно $43 млн для датских компаний, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.

Первый вице-премьер-министр отметила важность помощи со стороны Дании, которая с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину.

В свою очередь датские чиновники отметили, что и дальше будут помогать Украине, потому что от этого зависит судьба всего мира. Поэтому было решено расширить возможности датско-украинского фонда, чтобы датские компании активнее инвестировали в Украину и были защищены от потенциальных рисков.

Напомним

Правительство Дании учредило Датско-украинский фонд в марте 2023 года. Он координирует усилия Дании, направленные на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сфере.

В частности, создана государственная схема займов и гарантий под управлением Датского экспортно-инвестиционного фонда (ДЭИФ) с первым выделенным траншем на сумму $144 млн, что нацелено на реконструкцию критической инфраструктуры Украины. Сотрудничество сосредоточено на направлениях, где Дания имеет преимущества, такие как зеленая трансформация экономики, централизованное тепло- и водоснабжение, судостроение, развитие портовой инфраструктуры, транспорт и логистика, инфраструктура, эффективное управление и поддержка малого и среднего бизнеса.

Предполагалось, что Датский экспортно-инвестиционный фонд будет финансировать проекты с привлечением до 50% украинского компонента. При этом главным условием финансирования является то, что экономический интерес датской стороны должен превышать 30% стоимости контракта.