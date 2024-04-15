Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 23 копейки

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Валютный рынок

НБУ на 15 апреля установил официальный курс евро на уровне 41,96 грн. Европейская валюта подешевела на 5 копеек.

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