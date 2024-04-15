Национальный банк Украины установил на 15 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,399 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 23 копейки.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 23 копейки
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Валютный рынок
НБУ на 15 апреля установил официальный курс евро на уровне 41,96 грн. Европейская валюта подешевела на 5 копеек.
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Источник: Минфин
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