Банки в феврале выдали ипотечных кредитов на 1,3 миллиарда

В феврале 2024 года банки Украины выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (январем 2024 года) вырос на 17,3%, в то же время более чем в семь раз превышает показатель за аналогичный период в прошлом году (за февраль 2023 года).

При этом о выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали 9 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

«Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «еОселя» (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в феврале четвертый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдали в Киеве и Киевской области — 357 договоров на общую сумму 631,4 млн грн (48.5% от общего объема), Львовской (51 договор на 99,6 млн грн), Одесской (46 на 71,9 млн. грн.) и Винницкой (35 на 50,9 млн. грн.) областях.