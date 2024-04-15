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15 апреля 2024, 19:08 Читати українською

Банки в феврале выдали ипотечных кредитов на 1,3 миллиарда

В феврале 2024 года банки Украины выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В феврале 2024 года банки Украины выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн.

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Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (январем 2024 года) вырос на 17,3%, в то же время более чем в семь раз превышает показатель за аналогичный период в прошлом году (за февраль 2023 года).

При этом о выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали 9 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

«Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «еОселя» (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в феврале четвертый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдали в Киеве и Киевской области — 357 договоров на общую сумму 631,4 млн грн (48.5% от общего объема), Львовской (51 договор на 99,6 млн грн), Одесской (46 на 71,9 млн. грн.) и Винницкой (35 на 50,9 млн. грн.) областях.

Источник: Минфин
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