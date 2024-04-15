Курс валют на вечер 15 апреля: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 15 апреля Закрытие 15 апреля Изменения доллар 39,45/39,47 39,60/39,62 15 /15 евро 42,04/42,04 42,11/42,13 7/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,23−39,65 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,75 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,60−39,70, евро — 42,65−42,80 грн.

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