К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 15 апреля: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 15 апреля
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Закрытие 15 апреля
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Изменения
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39,45/39,47
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39,60/39,62
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15 /15
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42,04/42,04
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42,11/42,13
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7/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,23−39,65 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,60−39,70, евро — 42,65−42,80 грн.
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Источник: Минфин
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