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15 апреля 2024, 18:37 Читати українською

Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне спада продаж

Tesla уволит более 10% своей рабочей силы по всему миру, пишет Reuters. Компания борется с падением продаж электромобилей.

Tesla уволит более 10% своей рабочей силы по всему миру, пишет Reuters.

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По данным последнего годового отчета крупнейшего в мире автопроизводителя по рыночной стоимости, по состоянию на декабрь 2023 года в нем работало 140 473 человека.

«Поскольку мы готовим компанию к следующему этапу роста, очень важно рассмотреть каждый аспект деятельности компании с целью снижения издержек и повышения производительности», — заявил в записке генеральный директор Tesla Илон Маск.

«В рамках этих усилий мы провели тщательный анализ организации и приняли тяжелое решение сократить численность нашего персонала более чем на 10% по всему миру», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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