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15 апреля 2024, 18:10 Читати українською

Meest Shopping будет доставлять заказы из интернет-магазинов Канады

Сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы и США Meest Shopping будет доставлять товары из онлайн-площадок Канады домой или в ближайшее отделение Meest. Об этом говорится в сообщении компании.

Сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы и США Meest Shopping будет доставлять товары из онлайн-площадок Канады домой или в ближайшее отделение Meest.

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Какие тарифы

Тарифы на доставку будут стоить от $6 морской перевозки и $9 авиаперевозки. Сроки составят от 4−5 недель и от 1−2 недель соответственно.

«Расширение услуг Meest Shopping на канадский рынок — еще один шаг, чтобы предлагать нашим клиентам качественные и доступные услуги. Благодаря этому список интернет-магазинов, из которых можно получить доставку посылки в Украину, существенно увеличится. А доступные тарифы позволят не переплачивать за логистический сервис», сообщают в пресс-службе.

Источник: Минфин
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