Атака Ирана на Израиль привела к крупнейшему нарушению авиасообщения за 22 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2024, 17:45 Читати українською

Атака Ирана на Израиль привела к крупнейшему нарушению авиасообщения за 22 года

Атака Ирана на Израиль, начавшаяся в ночь на 14 апреля, привела к самому масштабному нарушению авиасообщения со времен теракта в США 11 сентября 2001 года. Об этом Reuters сообщил Марк Зи, основатель проекта OPSGROUP, который занимается мониторингом воздушного пространства и работы аэропортов.

Атака Ирана на Израиль, начавшаяся в ночь на 14 апреля, привела к самому масштабному нарушению авиасообщения со времен теракта в США 11 сентября 2001 года.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«С тех пор еще не было ситуации, когда так быстро закрылось бы столько разных воздушных пространств, а это создает хаос», — отметил эксперт. По его прогнозу, на восстановление глобального авиасообщения может понадобиться еще несколько дней.

Что происходит

Как пишет Reuters, на фоне атаки отменить или перенести рейсы были вынуждены не менее 12 авиакомпаний, включая австралийскую Qantas, немецкую Lufthansa, американскую United Airlines и индийскую Air India.

Перевозчики используют воздушное пространство Ирана, совершая рейсы между Европой и Азией, теперь им придется летать через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию, пояснил Зи.

Израиль закрыл воздушное пространство в субботу, 13 апреля, но открыл его уже на следующий день. Иордания, Ирак и Ливан также возобновили полеты над своими территориями. Крупнейшие ближневосточные авиакомпании, включая Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, 14 апреля заявили, что возобновят полеты, пишет Reuters.

Независимый авиационный аналитик Брендан Соби в беседе с агентством отметил, что пока неясно, повлияют ли последние события на пассажирский спрос.

«Если политическая ситуация и конфликты продолжат обостряться, то в какой-то момент люди начнут беспокоиться о поездках, но пока этого не произошло», — отметил эксперт.

Напомним

Иран в ночь на воскресенье, 14 апреля, нанес удар по Израилю, использовав более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами