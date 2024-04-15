Атака Ирана на Израиль привела к крупнейшему нарушению авиасообщения за 22 года

Атака Ирана на Израиль, начавшаяся в ночь на 14 апреля, привела к самому масштабному нарушению авиасообщения со времен теракта в США 11 сентября 2001 года. Об этом Reuters сообщил Марк Зи, основатель проекта OPSGROUP, который занимается мониторингом воздушного пространства и работы аэропортов.

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«С тех пор еще не было ситуации, когда так быстро закрылось бы столько разных воздушных пространств, а это создает хаос», — отметил эксперт. По его прогнозу, на восстановление глобального авиасообщения может понадобиться еще несколько дней.

Что происходит

Как пишет Reuters, на фоне атаки отменить или перенести рейсы были вынуждены не менее 12 авиакомпаний, включая австралийскую Qantas, немецкую Lufthansa, американскую United Airlines и индийскую Air India.

Перевозчики используют воздушное пространство Ирана, совершая рейсы между Европой и Азией, теперь им придется летать через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию, пояснил Зи.

Израиль закрыл воздушное пространство в субботу, 13 апреля, но открыл его уже на следующий день. Иордания, Ирак и Ливан также возобновили полеты над своими территориями. Крупнейшие ближневосточные авиакомпании, включая Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, 14 апреля заявили, что возобновят полеты, пишет Reuters.

Независимый авиационный аналитик Брендан Соби в беседе с агентством отметил, что пока неясно, повлияют ли последние события на пассажирский спрос.

«Если политическая ситуация и конфликты продолжат обостряться, то в какой-то момент люди начнут беспокоиться о поездках, но пока этого не произошло», — отметил эксперт.

Напомним

Иран в ночь на воскресенье, 14 апреля, нанес удар по Израилю, использовав более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет.