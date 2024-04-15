Крупный банк Германии LBBW выходит на крипторынок

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), крупнейший федеральный банк Германии, заявил о создании альянса с криптокастодианом Bitpanda. Согласно условиям соглашения, LBBW возьмет для себя инфраструктуру «инвестиции как услуга» от Bitpanda, чтобы предложить пользователям хранение и покупку криптовалют. Об этом пишет FinTech Insider.

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Кастодиальные услуги будут доступны институциональным и корпоративным клиентам. Возможность хранения криптовалют появится во второй половине 2024 года.

Причиной партнерства называется растущее использование криптоактивов немецкими компаниями и, как следствие, потребность в услугах хранения криптовалют. В LBBW, по словам операционного директора корпоративного банка Юргена Харенгеля, убеждены, что криптоактивы станут строительным материалом для дальнейших бизнес-моделей.

LBBW, принадлежащая нескольким германским сберегательным банкам, земле Баден-Вюртемберг и городу Штутгарт, имеет активы на сумму около €330 млрд.