Убытки майнеров после халвинга биткоина могут достигнуть $10 млрд — эксперты

Халвинг биткоина , до которого осталось менее 1000 блоков, может нанести майнинговым компаниям убыток на $10 млрд. Об этом отмечают аналитики, пишет Incrypted со ссылкой на Bloomberg .

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В ожидании халвинга

Одно из ключевых событий 2024 года, которое вероятно, состоится 20 апреля, согласно данным портала BitcoinBlockHalf. После халвинга вознаграждение за добываемый блок биткоина сократится с 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Учитывая текущую цену первой криптовалюты, отрасль потеряет примерно $10 млрд за один год, отметили эксперты.

Чтобы сократить потери от халвинга биткоина, Marathon Digital, CleanSpark, Phoenix Group и другие майнеры инвестировали в новое оборудование и сделали акцент на расширении мощностей за счет приобретения мелких конкурентов.

«Это последний шанс для майнеров получить как можно больше прибыли, прежде чем их деятельность пострадает. Поскольку доходы по всем направлениям снижаются, стратегическая реакция каждого майнера и то, как они адаптируются, вполне могут определить, кто выйдет вперед, а кто останется позади», — сказал аналитик CoinShares Мэтью Киммелл.

Согласно статистике, в среднем за сутки майнеры добывают 144 блока. Это означает, что примерно каждые 10 минут кто-то обрабатывает один блок первой криптовалюты.

Согласно данным The MinerMag, на долю майнинговых компаний приходится примерно 20% мощностей, тогда как частные майнеры занимают большую часть рынка. Последние могут понести серьезный ущерб после халвинга, считают аналитики.

Они объясняют это тем, что частным майнерам приходится привлекать долговое финансирование или венчурный капитал для покрытия своих потребностей, в то время как публичные компании могут это делать через продажу акций.

Примечательно, на фоне этого события объем коротких позиций по акциям 15 крупнейших майнинговых компаний составил около $2 млрд. Таким образом, многие трейдеры ожидают снижения стоимости ценных бумаг биткоин-майнеров.

По мнению, аналитиков компании JPMorgan, халвинг может привести к падению курса первой криптовалюты до $42 000. Представители биржи Coinbase также выразили сомнения по поводу ожидаемого ралли биткоина после сокращения его добычи вдвое.