Аналитики снизили оценку вероятности рецессии в США до минимума за два года

Оценка вероятности наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев составляет 29%, по данным регулярного опроса аналитиков и экономистов, который проводит The Wall Street Journal.

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Это минимальное значение с апреля 2022 года. В январе вероятность рецессии оценивалась в 39%.

Оценка аналитиков

Рецессией считается сокращение ВВП по итогам двух кварталов подряд. При этом всего 10% респондентов полагает, что в ближайший год американская экономика покажет хотя бы один квартал негативной динамики. Минимальные темпы роста ожидаются в третьем квартале на уровне 1,4%, а в первом квартале, по мнению экономистов, ВВП вырос на 2,2% в пересчете на годовые темпы.

«Дела в экономике США идут очень хорошо, на зависть всему миру», — написал экономист EconForecaster Джеймс Смит.

Ключевая процентная ставка Федрезерва сейчас находится на уровне 5,25−5,5%. Консенсус-прогноз предусматривает, что к концу года значение ставки составит 4,67%, что соответствует трем снижениям на 25 базисных пунктов каждое.

WSJ отмечает, что опрос был проведен в период с 5 по 9 апреля, то есть до публикации данных о мартовской инфляции, показавших ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) до 3,5%.

Ключевым для Федрезерва показателем инфляции является базовый индекс PCE — ценовой индекс расходов на личное потребление без учета цен на продукты питания и энергоносители. В феврале этот индикатор составлял 2,8%, и экономисты ожидают, что к концу этого года он опустится до 2,5%, а к концу следующего года — до 2,1%.