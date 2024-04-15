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15 апреля 2024, 15:52 Читати українською

Аналитики снизили оценку вероятности рецессии в США до минимума за два года

Оценка вероятности наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев составляет 29%, по данным регулярного опроса аналитиков и экономистов, который проводит The Wall Street Journal.

Оценка вероятности наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев составляет 29%, по данным регулярного опроса аналитиков и экономистов, который проводит The Wall Street Journal.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЭто минимальное значение с апреля 2022 года.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это минимальное значение с апреля 2022 года. В январе вероятность рецессии оценивалась в 39%.

Оценка аналитиков

Рецессией считается сокращение ВВП по итогам двух кварталов подряд. При этом всего 10% респондентов полагает, что в ближайший год американская экономика покажет хотя бы один квартал негативной динамики. Минимальные темпы роста ожидаются в третьем квартале на уровне 1,4%, а в первом квартале, по мнению экономистов, ВВП вырос на 2,2% в пересчете на годовые темпы.

«Дела в экономике США идут очень хорошо, на зависть всему миру», — написал экономист EconForecaster Джеймс Смит.

Ключевая процентная ставка Федрезерва сейчас находится на уровне 5,25−5,5%. Консенсус-прогноз предусматривает, что к концу года значение ставки составит 4,67%, что соответствует трем снижениям на 25 базисных пунктов каждое.

WSJ отмечает, что опрос был проведен в период с 5 по 9 апреля, то есть до публикации данных о мартовской инфляции, показавших ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) до 3,5%.

Ключевым для Федрезерва показателем инфляции является базовый индекс PCE — ценовой индекс расходов на личное потребление без учета цен на продукты питания и энергоносители. В феврале этот индикатор составлял 2,8%, и экономисты ожидают, что к концу этого года он опустится до 2,5%, а к концу следующего года — до 2,1%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 апреля 2024, 16:43
#
Ещо недавно, черных лебедей ждали… как захотят так и будет…
+
+15
Prya
Prya
15 апреля 2024, 17:08
#
Ну, мы тоже подсобили — подзагрузили военпром. Молодцы. Слава
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