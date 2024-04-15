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15 апреля 2024, 14:28 Читати українською

Финансирование партий во время войны: Сколько потратил бюджет

Аналитики R&D центра YouControl изучили отчетность парламентских партий, получивших госфинансирование на сумму более 885 млн грн в 2022 году и 753 млн грн в 2023 году.

Аналитики R&D центра YouControl изучили отчетность парламентских партий, получивших госфинансирование на сумму более 885 млн грн в 2022 году и 753 млн грн в 2023 году.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСпециалисты YouControl проанализировали из Единого государственного реестра отчетности политических партий данные четырех политических сил за 2022−2023 гг., преодолевших 5% барьер в Верховной Раде: «Слуга Народа», «Европейская Солидарность», «Батькивщина», «Голос».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Специалисты YouControl проанализировали из Единого государственного реестра отчетности политических партий данные четырех политических сил за 2022−2023 гг., преодолевших 5% барьер в Верховной Раде: «Слуга Народа», «Европейская Солидарность», «Батькивщина», «Голос». Согласно З У «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» и «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», на финансирование партий было выделено 753,4 млн грн и 885,6 млн грн соответственно.

Финансирование партий

В 2022 году было прекращено государственное финансирование политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из-за запрета ее деятельности. Однако в январе 2022-го партия еще успела получить 25% общей суммы госфинансирования — 33,2 млн грн.

«Слуга Народа»

Общая сумма поступлений на счета партии «Слуга Народа» за 2022−2023 гг. составила 1,2 млрд грн. Наибольший платеж одной суммой со счета партии «Слуга Народа» за исследуемый период — 130 млн грн на финансирование ВСУ в 2022 году.

К концу 2023 года у партии «Слуга Народа» отсутствуют финансовые обязательства. В 2022-м сумма задолженности составила чуть более 49 тыс. грн, что является наименьшим показателем среди всех проанализированных партий.

«Европейская Солидарность»

Общая сумма поступлений за проанализированный период составила около 303 млн. грн. Совокупный размер платежей за этот же период составил более 385 млн грн.

«Батькивщина»

Общая сумма поступлений на счета Всеукраинского объединения «Батькивщина» за 2022−2023 годы составила 168,78 млн грн. Совокупная сумма обязательств «Батькивщины» к концу 2023 года составляла 8,12 млн грн. На десятку крупнейших контрагентов партии по размеру суммы задолженности приходится около 69% от совокупной суммы долга.

«Голос»

В течение 2021−2023 гг. было приостановлено государственное финансирование партии, поскольку НАПК выявило нарушение.

Однако в конце 2023 года партии возобновили государственное финансирование. Согласно данным spending.gov.ua, в первом квартале 2024 года партия получила почти 29 млн грн от государства. Общая сумма полученных средств за 2022−2023 годы составила более 200 тыс. грн. Так, 16% этих денег составили взносы от физлиц: около 56 тыс. грн в 2022 году и 52,5 тыс. грн в 2023-м.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 апреля 2024, 15:13
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Ну, а в чем проблема?
Читайте порошенковский закон о НАЗК, там все написано для «одаренных» экспертов…
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SamBB
SamBB
15 апреля 2024, 15:47
#
Прикольно, — партії які створені олігархами ще й фінансуються державою, профіт афігеннний.
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