В этом году бизнес получил доступные кредиты на 27 миллиардов

С начала года банки выдали предпринимателям почти 7 тысяч кредитов по программе «Доступные кредиты » на общую сумму 27,3 млрд. грн. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, каждый пятый кредит выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Так, на прошлой неделе предприниматели получили 555 кредитов на сумму 2 млрд. грн. В целом, с начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 85,9 тыс. кредитов на сумму 294,2 млрд грн.

С начала 2024 года предприниматели взяли больше доступных кредитов на пополнение оборотных средств — на 10,7 млрд грн, 5,6 млрд грн кредитов — бизнеса, работающего в зоне высокого военного риска, 4,7 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям, 4,9 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства (48%), оптовой и розничной торговли (25%), а также перерабатывающей промышленности (17%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков.