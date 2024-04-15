Как мигрирует украинский бизнес во время войны

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Откуда едут компании

Из всего количества компаний, изменивших свое расположение с начала полномасштабной войны, более 1 тыс. переехали из города в область. Половина из них — более 600 предприятий — выехали из Киева, а еще 60 или 5,1% — из Одесской области.

Преимущественно для переезда выбирают Киевскую область — 546 переездов. Это почти каждая вторая релокация бизнеса с начала полномасштабной войны. Самым популярным стал маршрут из Киева в Киевскую область: 359 релокаций. Фактически 30% всех случаев, когда бизнес переезжает в область, приходятся на этот маршрут.

Остальные маршруты оказались менее популярными. Например, на втором и третьем месте пути от Львовской в Киевскую область и из Киева в Закарпатье — 2,7% и 2,6% соответственно (30−32 предприятий).

Кто чаще всего переезжает

Лидерами за переездами стали компании, занимающиеся оптовой торговлей — 344 релокаций (29.3%) и транспортная отрасль — 92 релокации (7.8%).