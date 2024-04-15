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15 апреля 2024, 12:36 Читати українською

Как мигрирует украинский бизнес во время войны

Около 19 тыс. компаний переехало с начала 2022 года, по данным ЕГР. Самыми популярными направлениями, куда двигается бизнес, оказались Киевская и Закарпатская области. Среди всех компаний чаще всего переезжают оптовики. Об этом говорится в данных Опендпатаб.

Около 19 тыс.

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Откуда едут компании

Из всего количества компаний, изменивших свое расположение с начала полномасштабной войны, более 1 тыс. переехали из города в область. Половина из них — более 600 предприятий — выехали из Киева, а еще 60 или 5,1% — из Одесской области.

Преимущественно для переезда выбирают Киевскую область — 546 переездов. Это почти каждая вторая релокация бизнеса с начала полномасштабной войны. Самым популярным стал маршрут из Киева в Киевскую область: 359 релокаций. Фактически 30% всех случаев, когда бизнес переезжает в область, приходятся на этот маршрут.

Остальные маршруты оказались менее популярными. Например, на втором и третьем месте пути от Львовской в Киевскую область и из Киева в Закарпатье — 2,7% и 2,6% соответственно (30−32 предприятий).

Кто чаще всего переезжает

Лидерами за переездами стали компании, занимающиеся оптовой торговлей — 344 релокаций (29.3%) и транспортная отрасль — 92 релокации (7.8%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
15 апреля 2024, 13:10
#
Якщо фронт буде поширюватись то на захід України будуть їхати активніше.
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0
Rubi0
Rubi0
15 апреля 2024, 13:41
#
Вы не учитываете один фактор, по Луцку и Ровно не летят КАБы только потому что Лукашенко сопротивляться и не предоставляет свое воздушное пространство, если бы он это сделал как таже Польша, типа мы нейтральные, но просто выступает хабом для транзита, то даже при статичном фронте там бы было не лучше чем Харькове или Суммах.
+
0
bonv
bonv
15 апреля 2024, 13:13
#
Однією з ключових проблем розвитку людського капіталу України є катастрофічна демографічна ситуація. Станом на 2024 рік індекс скорочення населення складає більше 1,0%. Тривала фаза повномасштабного вторгнення лише пришвидшує цей процес. Країна продовжує втрачати привабливість в очах талантів.
Таку думку висловив експерт програми «Освіта» Українського інституту майбутнього Микола Скиба.
За його словами, наразі є щонайменше три сценарії розвитку демографічної ситуації в країні.
Перший сценарій «Обвал», за якого відбудеться чергове стрибкоподібне скорочення населення. Процес набуває катастрофічного незворотного характеру. Цей сценарій є найменш імовірним.
Другий сценарій «Стабілізація», за якого динаміка скорочення населення уповільнюється, проте кількість мешканців України продовжує знижуватися у межах прогнозованих і керованих параметрів.
Третій сценарій «Хиткий баланс», за якого моменти ситуативного поліпшення змінюються незначним погіршенням. Останній сценарій є найімовірнішим. На те, якою буде демографічна ситуація в країні, окрім безпекової та економічної ситуації, впливає соціальне самопочуття та освітній досвід громадян.
«З огляду на зростання частки державного сектора в економіці, збільшується потенціал впливу соціальних настроїв. Скажімо, зростання недовіри може призвести до кризи банківської сфери, нестачі людей, готових працювати на держслужбі і на оборонних підприємствах», — попередив Микола Скиба.
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