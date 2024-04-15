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15 апреля 2024, 11:15 Читати українською

Ощадбанк предлагает ветеранам специализированный банковский продукт

Ощад первым среди всех украинских банков запускает ветеранскую кредитную программу для микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) «Бизнес 4.5.0». Об этом говорится в сообщении банка.

Ощад первым среди всех украинских банков запускает ветеранскую кредитную программу для микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) «Бизнес 4.5.0».

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Кто может воспользоваться

Воспользоваться ею может ветеран или ветеранка (участники боевых действий), семья ветерана (супруга/супруг, дети, родители), а также предприятие, в котором более 30% персонала — ветераны/участники боевых действий.

Программа кредитования

Льготное кредитование собственного дела или действующего ветеранского бизнеса на следующих условиях:

  • сумма — до 5 млн грн;
  • срок — до 60 месяцев;
  • целевое использование — приобретение основных средств, ремонт помещений, пополнение оборотного капитала;
  • льготная ставка по программе «Доступные кредиты 5−7−9%»: на инвестиционные нужды — 5−9%, на оборотный капитал — 13% или 4−8% (в рамках программы WNISEF).

Кредитование на приобретение франшизы (возможно для заемщиков без предпринимательского опыта) на следующих условиях:

  • только аккредитованные франчайзеры;
  • максимальный срок кредитования — 120 месяцев;
  • собственный капитал — не менее 30% стоимости проекта;
  • сумма — до 5 млн грн;
  • обеспечение по кредиту (основные фонды).

Льготный тарифный пакет обслуживания банковского счета:

  • без комиссии за обслуживание счета до 30 сентября 2024;
  • льготный тариф на переводы денежных средств.

Консультации и обучение:

  • сопровождение на всех этапах развития бизнеса;
  • бесплатные консультации персонального менеджера;
  • обучающие программы и семинары.

Узнать больше о продукте «Бизнес 4.5.0» или подать заявку можно здесь.

Источник: Минфин
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