Ощад первым среди всех украинских банков запускает ветеранскую кредитную программу для микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) «Бизнес 4.5.0». Об этом говорится в сообщении банка.
Ощадбанк предлагает ветеранам специализированный банковский продукт
Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто может воспользоваться
Воспользоваться ею может ветеран или ветеранка (участники боевых действий), семья ветерана (супруга/супруг, дети, родители), а также предприятие, в котором более 30% персонала — ветераны/участники боевых действий.
Программа кредитования
Льготное кредитование собственного дела или действующего ветеранского бизнеса на следующих условиях:
- сумма — до 5 млн грн;
- срок — до 60 месяцев;
- целевое использование — приобретение основных средств, ремонт помещений, пополнение оборотного капитала;
- льготная ставка по программе «Доступные кредиты 5−7−9%»: на инвестиционные нужды — 5−9%, на оборотный капитал — 13% или 4−8% (в рамках программы WNISEF).
Кредитование на приобретение франшизы (возможно для заемщиков без предпринимательского опыта) на следующих условиях:
- только аккредитованные франчайзеры;
- максимальный срок кредитования — 120 месяцев;
- собственный капитал — не менее 30% стоимости проекта;
- сумма — до 5 млн грн;
- обеспечение по кредиту (основные фонды).
Льготный тарифный пакет обслуживания банковского счета:
- без комиссии за обслуживание счета до 30 сентября 2024;
- льготный тариф на переводы денежных средств.
Консультации и обучение:
- сопровождение на всех этапах развития бизнеса;
- бесплатные консультации персонального менеджера;
- обучающие программы и семинары.
Узнать больше о продукте «Бизнес 4.5.0» или подать заявку можно здесь.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии