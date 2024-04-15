Ощадбанк предлагает ветеранам специализированный банковский продукт

Ощад первым среди всех украинских банков запускает ветеранскую кредитную программу для микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) «Бизнес 4.5.0». Об этом говорится в сообщении банка.

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Кто может воспользоваться

Воспользоваться ею может ветеран или ветеранка (участники боевых действий), семья ветерана (супруга/супруг, дети, родители), а также предприятие, в котором более 30% персонала — ветераны/участники боевых действий.

Программа кредитования

Льготное кредитование собственного дела или действующего ветеранского бизнеса на следующих условиях:

сумма — до 5 млн грн;

срок — до 60 месяцев;

целевое использование — приобретение основных средств, ремонт помещений, пополнение оборотного капитала;

льготная ставка по программе «Доступные кредиты 5−7−9%»: на инвестиционные нужды — 5−9%, на оборотный капитал — 13% или 4−8% (в рамках программы WNISEF).

Кредитование на приобретение франшизы (возможно для заемщиков без предпринимательского опыта) на следующих условиях:

только аккредитованные франчайзеры;

максимальный срок кредитования — 120 месяцев;

собственный капитал — не менее 30% стоимости проекта;

сумма — до 5 млн грн;

обеспечение по кредиту (основные фонды).

Льготный тарифный пакет обслуживания банковского счета:

без комиссии за обслуживание счета до 30 сентября 2024;

льготный тариф на переводы денежных средств.

Консультации и обучение:

сопровождение на всех этапах развития бизнеса;

бесплатные консультации персонального менеджера;

обучающие программы и семинары.

Узнать больше о продукте «Бизнес 4.5.0» или подать заявку можно здесь.