В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 10 копеек. Евро в покупке потеряло 10 копеек, а в продаже прибавило 1 копейку.
Курс валют на 15 апреля: доллар в банках подорожал на 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Курс евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 5 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,20−39,65 грн. Евро покупают за 42,00 грн., а продают за 42,76 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,44−39,55, евро — 42,50−42,75 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,45−39,47 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,04−42,04 грн/евро.
Источник: Минфин
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