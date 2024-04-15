Курс валют на 15 апреля: доллар в банках подорожал на 10 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Курс евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,20−39,65 грн. Евро покупают за 42,00 грн., а продают за 42,76 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,44−39,55, евро — 42,50−42,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,45−39,47 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,04−42,04 грн/евро.