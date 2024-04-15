За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 454420 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 апреля: 770 российских оккупантов, 6 танков и 31 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 454420 (+770) человек,
- танков — 7180 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 13796 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 11593 (+41) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 758 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9266 (+31),
- крылатые ракеты — 2092 (+3),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15510 (+51) ед,
- специальная техника — 1908 (+3)
Источник: Минфин
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