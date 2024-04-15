Участники весенних собраний МВФ и Всемирного банка снова обсудят поддержку Украины

Пятое заседание «круглого» стола министров по поддержке Украины пройдет в рамках весеннего собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне. Будут говорить об Украине. Как говорится в программе собрания, оно назначено на 17 апреля, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно о встрече

Полная программа «круглого» стола пока отсутствует, однако ожидается участие главы В Б Аджая Банги, директора МВФ Кристалины Георгиевой, а также премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Украины Сергея Марченко.

В тот же день в Вашингтоне состоится организованный Торгово-промышленной палатой США Форум партнерства США и Украины, в котором заявлено участие, в частности, министра торговли США Джины Раймондо, специального представителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер, премьера Шмыгаля и вице-премьера — главы Минвосстановления Александра Кубракова.

Напомним

Первое заседание такого «круглого» стола состоялось на весеннем собрании МВФ и ВБ 21 апреля 2022 года. Глава МВФ тогда отметила на ежемесячной потребности Украины в 2022 году $5 млрд финансирования дефицита госбюджета в условиях развязанной россией войны.

На втором президент Украины Владимир Зеленский предложил мировому финансовому сообществу сделать три срочных шага в поддержку Украины: создать «финансовый «Рамштайн», обеспечить восстановление экономики и помощь украинцам, а также создать механизм поддержки инвестиций, страхование их от военных рисков.

На третьем Владимир Зеленский обратился к МВФ и Всемирному Банку с просьбой одобрить Программу поддержки для покрытия приоритетных проектов Быстрого восстановления на $14,1 млрд, а также призвал проработать конкретные механизмы использования замороженных российских активов для возмещения нанесенного Россией ущерба.

На четвертом заседании 11 октября 2023 г. представители ЕС и США подтвердили готовность продолжать финансовую поддержку.