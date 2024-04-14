За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 453650 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 апреля: 890 российских оккупантов, 5 танков и 34 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 453650 (+890) человек,
- танков — 7174 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 13765 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 11552 (+34) ед,
- РСЗО — 1046 (+1) ед,
- средства ПВО — 758 (+2) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9235 (+34),
- крылатые ракеты — 2089 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15459 (+63) ед,
- специальная техника — 1905 (+12)
Источник: Минфин
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