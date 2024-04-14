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14 апреля 2024, 14:18 Читати українською

ЕС выделяет 121 млн евро на докапитализацию ЕБРР для увеличения помощи Украине

Совет Евросоюза на уровне министров финансов 12 апреля принял решение об увеличении доли ЕС в Европейском банке реконструкции и развития: ЕС подпишется на 12,102 тыс. дополнительных акций по 10 тыс. евро каждая до 30 июля 2025 года. Об этом говорится в прессрелизе Совета Е С, пишет «Интерфакс-Украина».

Совет Евросоюза на уровне министров финансов 12 апреля принял решение об увеличении доли ЕС в Европейском банке реконструкции и развития: ЕС подпишется на 12,102 тыс.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Это увеличение капитала должно обеспечить поддержку Банка в восстановлении и реконструкции Украины после 2023 года и последующую поддержку во всех странах его деятельности», — отмечается в пресс-релизе.

Уточняется, что подписка будет оплачиваться пятью равными ежегодными платежами, а решение расширит географический охват операций ЕБРР на страны Африки южнее Сахары и Ирак в ограниченном и постепенном порядке.

«Хорошие новости! Совет Ecofin одобрил участие ЕС в увеличении капитала ЕБРР для постоянной поддержки Украины. Партнерство ЕС-ЕБРР никогда не было таким прочным», — прокомментировал это решение исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X, поблагодарив законодателей за скорую работу.

Напомним

Совет управляющих ЕБРР в конце 2023 года принял решение об увеличении уставного капитала ЕБРР на 4 млрд евро или на 13% — до 34 млрд евро для финансирования проектов банка в Украине и других странах. Для этого будет дополнительно выпущено 400 тыс. акций, и члены ЕБРР могут подписаться на них пропорционально их имеющейся доле участия. До этого увеличение капитала ЕС владело 90,044 тыс. акций.

ЕБРР отмечал, что дополнительный капитал позволит банку продолжать обеспечивать уровень ежегодных инвестиций в Украину в размере около 1,5 млрд евро в период войны, полностью поддерживаемых его собственным балансом, а также иметь средства для увеличения своей поддержки до 3 млрд евро ежегодно после начала реконструкции. ЕБРР указывает, что с февраля 2022 года направил Украине более 4 млрд евро.

Источник: Минфин
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