Финляндия с 15 апреля вводит новые ограничения на границе с россией, сообщила Федеральная таможенная служба рф.

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Детали

Для прогулочных судов будет приостановлено движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Также на неопределенный срок закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, предупредили в ведомстве.

Ранее такие меры анонсировало Министерство внутренних дел Финляндии. Там пояснили, что это необходимо для предотвращения нелегальной миграции морским путем.

Также Финляндия решила не возобновлять работу пропускных пунктов на сухопутной границе с россией. Ваалимаа, Вартиус, Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи и Салла будут закрыты бессрочно, до «особого распоряжения».

Напомним

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев с Ближнего Востока и Африки, которые без шенгенских виз прибывали со стороны россии. Хельсинки неоднократно обвиняли москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе страны. В россии эти обвинения отвергали. Однако The Insider выяснил, что доставку беженцев к границе контролировала ФСБ.