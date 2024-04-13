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13 апреля 2024, 15:18 Читати українською

Китай вводит новую программу trade-in для потребителей

Власти Китая выделят средства на новую программу trade-in для потребителей, пишет MarketWatch со ссылкой на совместное заявление Министерства торговли страны и других ведомств.

Власти Китая выделят средства на новую программу trade-in для потребителей, пишет MarketWatch со ссылкой на совместное заявление Министерства торговли страны и других ведомств.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноВ рамках программы потребители, в частности, смогут обменять подержанные автомобили и старую бытовую технику.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В рамках программы потребители, в частности, смогут обменять подержанные автомобили и старую бытовую технику.

Объемы финансирования не уточняются.

В некоторых регионах также предполагается ввести меры стимулирования покупки экологичной «умной» бытовой техники.

Кроме того, власти будут стимулировать финансовые институты к разумному снижению размера первого взноса по автокредитам.

К 2025 году Китай намерен увеличить объемы переработки старой бытовой техники на 15% по сравнению с 2023 годом, утилизированных автомобилей — на 50%.

Аналогичные программы trade-in, призванные стимулировать внутреннее потребление, вводились в стране в 2009 и 2010 годах.

Источник: Минфин
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