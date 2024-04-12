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12 апреля 2024, 19:34 Читати українською

Капитализация Alphabet снова приближается к $2 трлн

Стратегия Alphabet в области искусственного интеллекта после серии сбоев вновь внушает оптимизм инвесторам, и акции компании почти вернули ей рекордную стоимость — $2 трлн, выше которой только стоимость Microsoft Corp, Appleи Nvidia Corp, пишет Bloomberg.

Стратегия Alphabet в области искусственного интеллекта после серии сбоев вновь внушает оптимизм инвесторам, и акции компании почти вернули ей рекордную стоимость — $2 трлн, выше которой только стоимость Microsoft Corp, Appleи Nvidia Corp, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНа этой неделе компания провела демонстрацию своей новой модели ИИ, которая готова к корпоративному использованию, несмотря на недавние сбои в инструментах, ориентированных на потребителя.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На этой неделе компания провела демонстрацию своей новой модели ИИ, которая готова к корпоративному использованию, несмотря на недавние сбои в инструментах, ориентированных на потребителя.

Инвесторов может заинтересовать относительно низкая стоимость акций компании, которая делает их привлекательными для покупки.

Аналитики уверены, что разработки Google продуктов с генеративным ИИ предоставит огромные возможности для роста акций.

В целом фирма Alphabet намерена получать доходы за счет создания собственных генеративных инструментов ИИ, которые смогут обеспечить более точно ориентированную на потребителя рекламу и увеличить доходы от рекламных расходов.

Предыдущий продукт с использованием ИИ Gemini от Alphabet был провалом для фирмы, известной своим технологическим мастерством, и потому в феврале компания приостановила работу функции создания изображений, прославившихся своей неточностью.

На этой неделе на своей конференции компания показала, как Gemini можно использовать для создания рекламы, предотвращения угроз кибербезопасности и создания коротких видеороликов и подкастов. А Google также продемонстрировал новый чип, предназначенный для обработки рабочих нагрузок ИИ.

Акции в этом году выросли на 12%.

Источник: Минфин
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