Курс валют на вечер 12 апреля: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 12 апреля Закрытие 12 апреля Изменения доллар 39,28/39,30 39,45/39,47 17 /17 евро 41,95/41,98 41,98/42,00 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,10−39,55 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 42,75 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,45−39,57, евро — 42,60−42,80 грн.

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