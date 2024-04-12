К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 12 апреля: доллар и евро выросли на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 12 апреля
|
Закрытие 12 апреля
|
Изменения
|
39,28/39,30
|
39,45/39,47
|
17 /17
|
41,95/41,98
|
41,98/42,00
|
2/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,10−39,55 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 42,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,45−39,57, евро — 42,60−42,80 грн.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2