В понедельник Гонконг одобрит криптовалютные ETF на базе биткоина и Ethereum — Bloomberg

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) ведет подготовку к регистрации первых спотовых ETF на базе биткоина и Ethereum . Позитивное решение по этим продуктам может быть принято уже в этот понедельник 15 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Международное отделение китайской компании по управлению активами Harvest Fund Management Co., а также Bosera Asset Management (International) Co. и HashKey Capital среди эмитентов, которые, как ожидается, получат зеленый свет для обоих типов спотовых криптовалютных ETF.

Компании Обе фирмы намерены запустить криптовалютные ETF в конце месяца.

Ожидается, что событие может привлечь капитал китайских инвесторов и стать дополнительным стимулом к росту этих криптовалют. Источник уточнил, что точные сроки запуска не фиксированы и могут измениться в любую минуту.

9 апреля SFC предоставила разрешение Harvest and China Asset Management предоставлять услуги по управлению фондами, связанными с виртуальными активами.

Появление спотовых биткоин-ETF в США 11 января помогло возрождению криптовалютных рынков в этом году. В середине марта цена биткоина выросла до рекордных $73 798. В настоящее время актив торгуется на уровне $70 155.

Гонконг соперничает с Сингапуром и Дубаем за то, чтобы стать центром для компаний, занимающихся цифровыми активами. В июне 2023 года город ввел регуляторный режим для поставщиков услуг виртуальных активов и одобрил платформы, которыми управляют HashKey Group и OSL Digital Securities.

Трейдерам Гонконга доступны три фьючерсных биткоина-ETF: CSOP Bitcoin Futures, CSOP Ether Futures и Samsung Bitcoin Futures. Совокупные активы этих фондов оцениваются примерно в $170 млн.