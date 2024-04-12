Государственное предприятие «Антонов» стало акционерным обществом

Отныне государственное предприятие «Антонов» трансформировано в акционерное общество. Это произошло в рамках реформирования государственного сектора отечественного оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба АО «Украинская оборонная промышленность».

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Акционерное общество «Антонов» остается правопреемником государственного предприятия, а его команда обеспечит правовой переход к новой организационной структуре, с сохранением предварительных договоренностей с клиентами и партнерами и заботясь об интересах работников.

« Превращение Г П «Антонов» в Акционерное общество — важнейший шаг вперед для всей украинской авиапромышленности. Это дает новые возможности для развития, производства, внедрения новых технологий и сотрудничества с иностранными партнерами.

Предприятие становится более прозрачным и привлекательным для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, направленных на дальнейшее развитие и модернизацию", — подчеркнул генеральный директор Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» Герман Сметанин.

«Антонов» стал седьмым предприятием Укроборонпрома, корпоратизированным с начала 2024 года, и вторым Акционерным обществом, созданным с предприятий АО «УОП» с начала реализации реформы государственной оборонки.