Отныне государственное предприятие «Антонов» трансформировано в акционерное общество. Это произошло в рамках реформирования государственного сектора отечественного оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба АО «Украинская оборонная промышленность».
Государственное предприятие «Антонов» стало акционерным обществом
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Акционерное общество «Антонов» остается правопреемником государственного предприятия, а его команда обеспечит правовой переход к новой организационной структуре, с сохранением предварительных договоренностей с клиентами и партнерами и заботясь об интересах работников.
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Предприятие становится более прозрачным и привлекательным для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, направленных на дальнейшее развитие и модернизацию", — подчеркнул генеральный директор Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» Герман Сметанин.
«Антонов» стал седьмым предприятием Укроборонпрома, корпоратизированным с начала 2024 года, и вторым Акционерным обществом, созданным с предприятий АО «УОП» с начала реализации реформы государственной оборонки.
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