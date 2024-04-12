В марте криптовалютный рынок сохранял положительную динамику — Binance Research

Binance Research, аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance, опубликовало ежемесячный рыночный отчет и выделило ключевые тенденции для апреля.

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В марте криптовалютный рынок сохранял положительную динамику, завершив месяц со значительным ростом рыночной капитализации на 16,3%.

Хотя приток капитала в споте ETF на биткоин замедлился во второй половине месяца, с января эти фонды привлекли более $12 млрд чистых инвестиций.

Рассмотрение инвестиционных перспектив биткоина будет продолжать привлекать инвесторов, поэтому ожидается, что волатильность цен на криптовалюту останется актуальной.

Среди десяти крупнейших криптовалют наблюдался значительный рост по рыночной капитализации, что продолжило положительную тенденцию предыдущих месяцев.

SHIB, TON, и DOGE обозначились месячным ростом соответственно на 137,7%, 111,9% и 70,1%, поддержанное растущей популярностью мем-монет в сетях, таких как Solana и Base.

SOL и BNB продемонстрировали поразительные результаты, возрастая на 54,7% и 50,4% соответственно. SOL достигла новых высот с точки зрения рыночной капитализации и объема торгов на децентрализованных биржах с рекордным показателем в $74,5 млрд.

На фоне этого успеха Bitcoin (BTC) продолжил свой рост, хотя и медленнее, с ростом на 13,9% и достижением новых максимумов более 73 000 долларов.

XRP, ETH и ADA выявили менее выраженный рост, где XRP и ETH увеличились на 6,1% и 5,0% соответственно, в то время как ADA демонстрировала небольшое понижение на 1,6%.

Этот месяц подчеркнул динамику и волатильность крипторинка, демонстрируя значительные колебания цен и активность инвесторов, особенно в сегменте монет-мемов и крупных криптовалют, таких как Solana и BNB.

Рынок децентрализованных финансов (DeFi) продемонстрировал значительный прогресс в марте 2024 г., увеличив общую заблокированную стоимость (TVL) на 14%. Среди ведущих блокчейнов особенно выделяются Solana и Base, где TVL выросла на 94% и 143% соответственно.

Solana установила новый рекордный объем торгов на децентрализованных биржах (DEX), достигнув $60 млрд. Base также показала чрезвычайные результаты, установив новый рекорд в $7,82 млрд.

Популярность мем-монет стала ключевым фактором, способствующим росту на этих платформах, обращая внимание на потенциал этих активов в стимулировании более широкого принятия в сфере DeFi. Возрастающая активность и объемы торгов в DeFi подчеркивают динамичность рынка и увеличение интереса к инновационным финансовым технологиям.

Рынок NFT продемонстрировал положительные тенденции с ростом общего объема продаж на 14,6%, достигнув $1,41 млрд.

Ordinals и NodeMonkes показали впечатляющий месячный рост на 170% и 140% соответственно.

Объем продаж Pandora, первой коллекции NFT, использующей стандарт ERC-404, испытал существенный спад на 78% в марте. Это подчеркивает перемену интереса и стоимости в мире цифрового искусства и коллекций.

Учитывая объем продаж, биткоин возглавил список с $514 млн, последовательно за ним следуют Ethereum с $489 млн и Solana с $243 млн.

Другие сети показали значительно более низкие объемы продаж, что подчеркивает доминирование трех лидеров на рынке NFT.