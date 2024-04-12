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12 апреля 2024, 15:32 Читати українською

SkyUp возобновляет сотрудничество с Wizz Air

Украинская авиакомпания SkyUp подписала договор с венгерской Wizz Air, которая предусматривает привлечение трех самолетов SkyUp на условиях ACMI: вместе с командами и техническими специалистами. Контракт был подписан на период с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Украинская авиакомпания SkyUp подписала договор с венгерской Wizz Air, которая предусматривает привлечение трех самолетов SkyUp на условиях ACMI: вместе с командами и техническими специалистами.
Фото: SkyUp

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«Развитие перевозок на условиях ACMI-контрактов является центральной составляющей нашей стратегии развития. Подписание контракта с Wizz Air — важный этап для нас, ведь у нас уже есть положительный опыт сотрудничества с этим авиаперевозчиком», — заявил CEO SkyUp Дмитрий Сероухов.

В SkyUp напомнили, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году началось развитие нового направления деятельности — выполнение рейсов для других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов.

Перечень авиаперевозчиков, с которыми уже сотрудничал SkyUp, включает в себя Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.

Источник: Минфин
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