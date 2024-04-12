Apple обновит линейку Mac чипами ориентированными на ИИ

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Новый чип будет представлен как минимум в трех основных вариантах, и Apple планирует обновить с его помощью каждую модель Mac.

Apple планирует выпустить обновленные компьютеры, начиная с конца этого года до начала следующего. Будут новые iMac, 14-дюймовый MacBook Pro бюджетного класса, 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro высшего класса и Mac mini — все с чипами M4. Но планы компании могут измениться.

Этот шаг ознаменует быстрое обновление графика iMac и MacBook Pro, поскольку обе линейки были обновлены только в октябре. Последний раз Mac mini обновлялся в январе 2023 года.

Apple планирует выпустить больше компьютеров Mac с M4 в течение 2025 года. Это включает в себя обновление для 13-дюймового и 15-дюймового MacBook Air весной, Mac Studio примерно в середине года и Mac Pro позже — в 2025 году.