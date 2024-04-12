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12 апреля 2024, 12:04 Читати українською

Кийосаки прогнозирует рост BTC до $2,3 млн, в Парагвае отказались от запрета майнинга: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Kraken исключит Monero из листинга в Ирландии и Бельгии

10 июня криптовалютная биржа Kraken проведет делистинг анонимной криптовалюты Monero (XMR) для пользователей из Ирландии и Бельгии.

Депозиты и торговлю в XMR прекратят с 10 мая. После этой даты все сделки будут автоматически закрыты.

Вывод останется открытым до полного выключения монеты. После наступления указанного срока все неснятые с баланса XMR конвертируются в биткоин.

Kraken опубликовала заявление накануне появления в Евросоюзе нового пакета мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила.

В Парагвае отказались от запрета майнинга биткоина

Сенат Парагвая приостановил рассмотрение законопроекта о моратории на майнинг криптовалют, обратив внимание на финансовую сторону вопроса. Об этом сообщает Cointelegraph.

3 апреля группа сенаторов внесла документ, предусматривавший 180-дневный запрет на добычу криптовалют и открытие новых биткоин-ферм в стране. Указанный период предлагалось продлить в отсутствие полноценного регулирования индустрии и гарантий со стороны Национального управления электроэнергетикой (ANDE) бесперебойного снабжения населения.

Политики сослались на воровство электроэнергии нелегальными майнерами, а также на вызванные ими сбои в сетях. Со ссылкой на ANDE они заявили о возможном убытке за год до $60 млн. Несмотря на то, что все претензии касались незарегистрированных добытчиков криптовалюты, сенаторы предложили тотальный запрет.

По оценке соучредителя Hashlabs Mining Джарана Меллеруда, принятие законопроекта обернулось бы для страны более $200 млн недополученных доходов в год.

8 апреля другая группа законодателей представила декларацию об экономических преимуществах поддержки майнеров, инвестиции которых способны поддержать энергоинфраструктуру.

Согласно документу, в 2024 году 45 зарегистрированных предприятий отрасли могут принести ANDE доход в размере $48 млн. Ожидается, что в 2025 году цифра вырастет до $125 млн.

В то же время себестоимость производства электроэнергии составляет около $22 за МВт и при продаже майнерам по $40 агентство может получать 45% чистой прибыли. Сейчас оператор вынужден с убытком реализовывать излишки генерации Бразилии по цене $10 за МВт в посуточном объеме 2000 МВт в сутки.

По мнению авторов декларации, развитие майнинга в стране обеспечит финансовые поступления, которые можно направить на развитие энергосистемы.

По итогам рассмотрения документа на заседании Сената парламентарии запланировали на 23 апреля общественные прения для обсуждения преимуществ и недостатков майнинга.

Роберт Кийосаки спрогнозировал рост биткоина до $2,3 млн

Американский предприниматель, финансовый эксперт и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки дал очередной прогноз курса первой криптовалюты. Он согласился с мнением CEO компании Ark Invest Кэти Вуд, что в будущем стоимость биткоина достигнет $2,3 млн.

«Кэти Вуд гарантирует, что биткоин достигнет отметки в $2,3 млн. Верю ли я ей? Да, верю. Кэти Вуд очень умна, и я доверяю ее мнению», — написал Кийосаки.

Он добавил, что даже если прогноз Кэти Вуд не сбудется, покупатели биткоина все равно будут в выигрыше.

«Независимо от того, прав Вуд или нет, вы станете умнее, мудрее и образованнее, когда дело дойдет до биткоина. В реальном мире самые богатые и счастливые люди — это те, кто совершает ошибки и учится на них», — заявил Кийосаки.

По его мнению, к концу 2024 года первая криптовалюта может вырасти до $300 000. К моменту написания новости цена биткоина составляет более $70 600.

Приблизительно 50% пресейлов в экосистеме Solana оказались скамом

Около 50% проектов в экосистеме Solana, проводивших пресейл в период с ноября 2023 по февраль 2024 года, оказались скамом. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет компании Blockaid.

По словам соучредителя фирмы Идо Бена-Натана, исследование подчеркивает два фактора, способствовавших распространению мошенничества в экосистеме Solana. В частности это:

экспоненциальный рост количества токенов в последние месяцы, продиктованный высоким ажиотажем вокруг мемкоинов;

распространение среди пользователей синдрома упущенной выгоды (FOMO) на фоне стремительного восстановления экосистемы.

По мнению Бена-Натана, это подчеркивает необходимость ужесточения мер безопасности в сети.

«Ажиотаж вокруг мемкоинов среди пользователей растет. Он побуждает искать новые возможности, чем и пользуются злонамеренные субъекты», — отметил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
zevs1
zevs1
12 апреля 2024, 12:23
#
Новые технологии криптографии обнулят многие правительства стран, как цивилизованных так и не очень.

Страна которая сегодня ограничевает экономическую свободу, Она же в будущем будет пасти заднюю.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 апреля 2024, 15:44
#
Есть ещо… Люди думающие… Спасибо тебе…
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