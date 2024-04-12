Курс валют на 12 апреля: доллар в банках подорожал на 10 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 10 копеек. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро в покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,50 грн. Евро покупают за 42,10 грн, а продают за 42,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,40−39,50, евро — 42,65−42,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,28−39,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,95−41,98 грн/евро.

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