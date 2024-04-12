Банки Китая начали блокировать платежи по россии за электронику — СМИ

С конца марта китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты и наборы для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СВД), ноутбуков и другой аппаратуры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

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По словам собеседников газеты, речь идет, в частности, о «кот-наборах», в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и прочее.

При этом транзакции блокируют даже у компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах на поставку компонентов для составления электроники с российскими клиентами.

«Китай по сути монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — рассказывает источник издания.

Проблемы с проведением платежей через Китай, а также Турцию и Казахстан начались с конца декабря 2023 года, после вступления в силу указа президента США Джо Байдена, позволившего вводить санкции против иностранных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против России.