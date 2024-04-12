За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 840 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 451 730 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 апреля: 840 российских оккупантов, 9 танков и 57 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 451730 (+840) человек/persons,
- танков — 7146 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 13698 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 11486 (+34) ед,
- РСЗО — 1042 (+2) ед,
- средства ПВО — 755 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9161 (+57),
- крылатые ракеты — 2087 (+18),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15339 (+41) ед,
- специальная техника — 1888 (+6)
Источник: Минфин
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