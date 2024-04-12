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12 апреля 2024, 8:36 Читати українською

МВФ улучшил прогноз по росту глобальной экономики

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Новый анализ МВФ свидетельствует, что рост глобальной экономики становится лучше, чем ожидалось, и локомотивом для этого является экономика Соединенных Штатов и нескольких других стран.
Новый анализ МВФ свидетельствует, что рост глобальной экономики становится лучше, чем ожидалось, и локомотивом для этого является экономика Соединенных Штатов и нескольких других стран. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, передает Укринформ.

Прогноз МВФ

«В докладе „Перспективы мировой экономики“ (WEO), который выйдет на следующей неделе, мы увидим, что глобальный рост несколько лучше благодаря мощной активности в Соединенных Штатах и ряду стран с развивающейся рыночной экономикой», — отметила глава Фонда.

В связи с этим она в положительном ключе сослалась также на устойчивое потребление домохозяйств, увеличение инвестиций в бизнес, а также смягчение проблем с цепями поставок, что помогло росту экономики и снижению инфляции.

Кроме того, по ее словам, обеспечить устойчивость мировой экономики удалось благодаря крепким макроэкономическим фундаментам и внедрению эффективной политики на разных уровнях. Дополнительно экономическая устойчивость обеспечили мощные рынки труда и рост занятости.

«Если опираться на данные, хочется вздохнуть с облегчением — мы избежали мировой рецессии и периода стагфляции. Кое-кто это предполагал, но этого не произошло», — отметила Георгиева.

Риски для экономики

По ее словам, остается еще много рисков, о которых стоит волноваться.

Да, глобальная среда остается сложной, геополитическая напряженность увеличивает риск фрагментации мировой экономики. К тому же нынешний мир характеризуется неожиданностями, которые никто не ожидает.

Глава МВФ также констатировала, что глобальная экономическая деятельность все еще слаба по историческим меркам.

Мир до сих пор испытывает «шрамы» от пандемии: глобальные потери производства с 2020 года составляют около $3,3 триллиона, причем последствия непропорционально приходятся на наиболее уязвимые страны, в частности пострадавшие от конфликтов экономики.

Источник: Минфин
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