Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 14 копеек

Национальный банк Украины установил на 12 апреля 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,1676 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 14 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 12 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,01 грн. Европейская валюта подешевела на 35 копеек.

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