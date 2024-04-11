К закрытию межбанка курс доллара вырос на 24 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 28 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 11 апреля: евро и доллар резко ушли вверх на межбанке
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Открытие 11 апреля
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Закрытие 11 апреля
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Изменения
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39,04/39,06
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39,28/39,30
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24/24
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41,88/41,90
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42,16/42,18
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28/28
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,40 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,80 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,38−39,47, евро — 42,68−42,85 грн.
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Источник: Минфин
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