Курс валют на вечер 11 апреля: евро и доллар резко ушли вверх на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 24 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 28 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 11 апреля Закрытие 11 апреля Изменения доллар 39,04/39,06 39,28/39,30 24/24 евро 41,88/41,90 42,16/42,18 28/28

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,40 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,80 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,38−39,47, евро — 42,68−42,85 грн.

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