Укрзализныця запустила функцию мониторинга наличия билетов с автоматическим выкупом

Укрзализныця запустила в своем мобильном приложении функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа для всех пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Оттестировали новый сервис с 3225 пользователями, получили около 500 сообщений с предложениями и исправлениями и открываем доступ к сервису для всех пользователей приложения», — отметили в компании.

Теперь для пользователей, авторизованных через «Дия.Подпись», доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

Когда найдены необходимые билеты, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (проверьте, включены ли они в настройках вашего профиля). Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

В то же время Укрзализныця подчеркнула, что мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев — Вена. Однако можно получить уведомление об открытии продаж билетов на эти направления.

Мобильное приложение

Мобильное приложение Укрзализныци доступно для пользователей iOS и Android по этой ссылке.