Ставки аренды в ТРЦ могут вырасти на 10-15%. Причина — возвращение брендов Zara, Massimo Dutti и Pull&Bear

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Смена ставок

Возврат брендов Inditex в Украину — Zara, Bershka, Stradivarius и других — приведет к росту ставок аренды в торговых центрах. Рост будет составлять 10−15%, говорит Локтионова.

В январе 2024 года фиксированные арендные ставки в торговых центрах Украины составляли до 18 долларов за 1 кв. м в месяц для магазинов одежды площадью 600−1500 кв. м, говорится в исследовании Украинской торговой гильдии.

Ставки для модных магазинов площадью 100−200 кв. м — до $30 за 1 кв. м в месяц. Это платежи для арендаторов без учета % товарооборота, НДС и эксплуатационных платежей.

Напомним

Испанская группа Inditex начала открывать магазины в Украине с 3 апреля. По состоянию на 11 апреля открыто 28 магазинов всех семи брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home в пяти торговых центрах Киева.