Кабмин разработает законопроект о ротации и дополнительных выплатах военным

Кабинет министров разработает новый законопроект о ротации украинских защитников. Также правительство должно выделить дополнительные выплаты военным в размере 70 000 грн. Об этом сообщает партия «Слуга народа».

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Ротация

Верховная Рада одобрила постановление, обязывающее Кабинет министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военных, их увольнении со службы и медико-социальной реабилитации.

Выплаты

Также Кабмин должен разработать и принять акты об условиях, размерах и порядке выплаты единовременного денежного вознаграждения защитникам, находящимся на передовом.

То есть воюющие на передовой бойцы будут получать зарплату (20—25 тысяч грн), боевые (100 тысяч грн) и еще дополнительно 70 тысяч грн.

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.