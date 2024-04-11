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11 апреля 2024, 15:10 Читати українською

JPMorgan пересмотрел свой прогноз по рецессии в США

Инвестиционный банк JPMorgan изменил свой прогноз по рецессии в первой половине 2024 года и теперь оценивает вероятность «мягкой посадки» на 55% с 30%-ной вероятностью продолжения глобального экономического роста без существенного смягчения монетарной политики, пишет Business Insider.

Инвестиционный банк JPMorgan изменил свой прогноз по рецессии в первой половине 2024 года и теперь оценивает вероятность «мягкой посадки» на 55% с 30%-ной вероятностью продолжения глобального экономического роста без существенного смягчения монетарной политики, пишет Business Insider.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто повлияло на прогнозНа такое изменение прогноза повлияли неожиданные позитивные изменения, связанные с торговыми балансами, показателями предложения в США и глобальными финансовыми условиями.
Фото: cnbc.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что повлияло на прогноз

На такое изменение прогноза повлияли неожиданные позитивные изменения, связанные с торговыми балансами, показателями предложения в США и глобальными финансовыми условиями.

Если ранее банк указывал на главную свою озабоченность — высокая процентная ставка, удерживаемая более длительный срок, будут сдерживать рост частного сектора, повышать затраты на обслуживание долга и дополнительно тормозить расширение роста, то теперь глава банка Джейми Даймон указывает на то, что ФРС следует воздержаться от снижения ставки ради укрепления доверия.

Читайте: JPMorgan считает, что «мягкая посадка» более вероятна, чем рецессия

Вышедшие недавно оптимистичные данные рисуют более радужную картину, и потому существует 55%-ная вероятность того, что «мягкая посадка» экономики продлится как минимум до конца следующего года.

Читайте: Глава JPMorgan прогнозирует «ураган» в мировой экономике

Источник: Минфин
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