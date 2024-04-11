JPMorgan пересмотрел свой прогноз по рецессии в США

Инвестиционный банк JPMorgan изменил свой прогноз по рецессии в первой половине 2024 года и теперь оценивает вероятность «мягкой посадки» на 55% с 30%-ной вероятностью продолжения глобального экономического роста без существенного смягчения монетарной политики, пишет Business Insider.

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Что повлияло на прогноз

На такое изменение прогноза повлияли неожиданные позитивные изменения, связанные с торговыми балансами, показателями предложения в США и глобальными финансовыми условиями.

Если ранее банк указывал на главную свою озабоченность — высокая процентная ставка, удерживаемая более длительный срок, будут сдерживать рост частного сектора, повышать затраты на обслуживание долга и дополнительно тормозить расширение роста, то теперь глава банка Джейми Даймон указывает на то, что ФРС следует воздержаться от снижения ставки ради укрепления доверия.

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Вышедшие недавно оптимистичные данные рисуют более радужную картину, и потому существует 55%-ная вероятность того, что «мягкая посадка» экономики продлится как минимум до конца следующего года.

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