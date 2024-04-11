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11 апреля 2024, 14:37 Читати українською

Puma определилась со стратегией повышения продаж накануне Олимпийских игр в Париже

Компания Puma пользуется Олимпиадой 2024 года и партнерскими отношениями с чемпионами по бегу Ямайки для концентрации на скорости. С помощью таких шагов она намерена бороться с Nike и Adidas за лучшее место на рынке бега, где конкуренция становится все жестче. Акции компании на фоне этих новостей растут на 0,62%, до 42,47 евро, сообщают аналитики LBLV.

Компания Puma пользуется Олимпиадой 2024 года и партнерскими отношениями с чемпионами по бегу Ямайки для концентрации на скорости.

Главный исполнительный директор Puma Арне Фройнд старается увеличить продажи «производительных» товаров, подобных кроссовкам или обуви для футбола. Он изменил девиз бренда «Forever Faster» в первой за 10 лет рекламной кампании в Париже, где и пройдет Олимпиада.

В кампании принимают участие наилучшие спортсмены. Среди них — Арманд Дюплантис, установивший рекорд по прыжкам с шестом, а также Карстен Уорнхольм, являющийся чемпионом по бегу с препятствиями на 400 метров. Puma старается привлекать максимально возможное количество бегунов. Аналитики отмечают, что спонсирование сборной Японии, которая будет выступать на Играх, а также ряда самых известных в мире спринтеров, помогут ассоциировать бренд с быстрым бегом.

Фройнд побывал на Ямайке в последних числах марта, где первый раз присутствовал на соревнованиях страны по легкой атлетике среди школьников. На этом мероприятии он представлял форму сборной данного государства, которая будет выступать на Олимпиаде. Такие соревнования используют, чтобы искать молодых талантливых спортсменов.

Puma укрепляет имидж бренда

Фройнд, который к настоящему времени является CEO немного дольше года, отмечает, что компании необходимо и дальше продвигать прочные ассоциации своего бизнеса со скоростью. Глава Puma считает, что такую параллель необходимо все сильнее развивать в мышлении потребителей.

Подобно другим розничным продавцам спортивной одежды, вкладывающимся в олимпийцев и маркетинг во время Олимпиады, Puma ставит на то, что спортсмены будут устанавливать рекорды в ее экипировке. По замыслу компании, такие достижения будут подталкивать зрителей к покупке ее товаров благодаря называемому в lblv.com «эффекту ореола».

Puma, Nike и Adidas первый раз получат возможность освещать медали, полученные на Олимпиаде, так как МОК планирует протестировать ослабление правил для онлайн-маркетинга в рамках совместного проекта с WFSGI. Фройнд считает, что такие изменения пойдут на пользу как Играм, так и производителям спортивной одежды.

Ирина Журавлёва, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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