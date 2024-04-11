Самые популярные гибридные легковые авто, которые купили украинцы с начала года

Автопарк Украины в I квартале 2024 года пополнили более 4,7 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). За год этот показатель вырос на 59%. Доля новых авто в этом количестве составила 51%. Об этом сообщает Укравтопром.

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Самые гибридные легковые авто

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал Toyota RAV4 (480 ед.). Второй результат у Toyota Camry (221 ед.). Третий по популярности — Nissan Qashqai (164 ед.).

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (255 шт.). Также в лидерской тройке: Chevrolet Volt (138 ед.) и Toyota Prius (136 ед.).

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Напомним

Как писал «Минфин», в феврале 2023 года автопарк Украины пополнили 985 гибридных легковых автомобилей. Это на 21% меньше, чем в прошлом. Однако доля новых автомобилей из этого количества составила 61% против 54% в феврале 2022 года.