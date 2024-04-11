Отчет Bitget за I квартал 2024 года: Объем вырос более чем на 100%, а токен BGB достиг исторического максимума

Виктория, Сейшельские острова, 11 апреля 2024 года — Bitget , ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, представила отчет о прозрачности за первый квартал 2024 года, демонстрирующий достижения и рост экосистемы за последние три месяца. Примечательно, что по сравнению с предыдущими кварталами Bitget продемонстрировал 100-процентный рост объемов транзакций как в спот-, так и во фьючерсной торговле, в результате чего токен платформы BGB в первом квартале взлетел более чем на 80%.

Основные показатели деятельности:

Сейчас Bitget обслуживает 25 млн пользователей по всему миру, объем торгов фьючерсами вырос на 146% до $1,4 трлн США, а спот вырос на 100% в первом квартале 2024 года.

Наибольший рост доли рынка деривативов наблюдался у Bitget: в марте она выросла на 2,4%.

Цена BGB преодолела отметку в $1, что стало самым большим увеличением рыночной стоимости токенов CEX с приростом в 434% с 2023 года.

В первом квартале Bitget включила в листинг 186 новых токенов и 7 проектов Launchpool.

Bitget запустила инициативу Blockchain4Her на $10 млн.

Празднование второго года сотрудничества с Месси и сбор средств для клуба «Каакупе».

Объем торгов фьючерсами Bitget составил около $1,4 трлн, увеличившись на 146%, а объем спот-торговли вырос на 113% и превысил $160 млрд в первом квартале 2024 года. Наибольший рост доли рынка деривативов наблюдался у Bitget: в марте она выросла на 2,4%. Тем временем база пользователей Bitget превысила 25 миллионов человек по всему миру, что свидетельствует о значительном росте и повсеместном распространении.

Родной токен Bitget, BGB, провел замечательный квартал, превысив в феврале отметку 1 и значительно увеличив рыночную капитализацию до 1,5 миллиарда. С начала 2023 года рост BGB составил 434%, опередив BTC и заняв лидирующие позиции на рынке токенов CEX.

Благодаря стратегии проактивного листинга платформа Bitget представила 186 новых токенов, расширив свой ассортимент до более чем 750 токенов и 820 спотовых торговых пар. В частности, такие токены, как XAI, GPT и PIXEL, продемонстрировали значительный рост, превысивший 3000 %. Bitget также запустил кампанию по торговле с нулевой комиссией на биткоин и Ethereum для спотовых торговых пар USDT в честь достижения биткоином и Ethereum значительных успехов.

Поддерживая свою культуру и социальную ответственность, Bitget выпустил отчет о гендерном неравенстве, запустил инициативу Blockchain4Her стоимостью $10 млн и пригласил 3 лидеров индустрии в качестве послов. Со стороны сообщества Bitget оказала поддержку, пожертвовав все торговые сборы SLERF на его план восстановления. Компания Bitget организовала мероприятия по сбору средств для Club Caacupé, некоммерческой организации, занимающейся развитием молодежи и отмечающей второй год сотрудничества с иконой футбола Лионелем Месси.

Кроме того, Bitget объявила о назначении Вугара Уси Заде и Элвина Кана на должности главных операционных директоров Bitget и Bitget Wallet соответственно, которые, обладая большим опытом и стратегическим видением, будут способствовать глобальному росту и инновациям в своей экосистеме.

Грейси Чен, управляющий директор Bitget, комментирует: «В первом квартале 2024 года произошло множество значительных событий на рынке, таких как утверждение спотовых биткоин-фондов ETF и достижение биткоином нового исторического максимума. В разгар этих важнейших событий в индустрии мы с радостью представляем наш отчет о прозрачности Bitget. Этот отчет проливает свет на наш впечатляющий рост, наши инициативы по укреплению чувства общности и наши успехи в области корпоративной социальной ответственности. В этом году Bitget удвоит свои усилия по расширению предложений на спотовом рынке. Мы стремимся не только укрепить свои позиции на рынке, но и внести огромный вклад в развитие криптовалютной экосистемы, поддерживая стартапы с высоким потенциалом роста».

Чтобы получить доступ к полному отчету Bitget Q1 2024, посетите сайт.

О Bitget

Основанная в 2018 году,Bitget, является ведущей в мире криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet — это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.

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