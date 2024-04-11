Курс валют на 11 апреля: евро в обменниках потерял 15 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке и продаже подешевело на 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке, а в продаже прибавил 1 копейку. Курс евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,90−39,35 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,30−39,38, евро — 42,60−42,84 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,04−39,06 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,88−41,90 грн/евро.

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