США ввели экспортные ограничения против компаний из россии, Китая и ОАЭ

США ввели экспортные ограничения в отношении трех компаний из россии, шести из Китая и двух из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), следует из заявления министерства торговли страны.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Правительство США считает, что эти организации могли «действовать вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

В частности под ограничениями среди российских организаций оказалось предприятие «Аэросила», которое производит вспомогательные силовые установки, воздушные винты и силовые преобразователи для сверхзвуковых самолетов; «Дельта-Аэро», среди видов деятельности которой — ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов; «ОДК-Стар» — занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями.

Минторга США подозревает, что вместе с китайской Shenzhen Jiasibo Technology они «в составе сети» могли закупать аэрокосмические компоненты, включая компоненты двойного назначения для применения в БПЛА, для Иранской авиастроительной промышленной компании.

«Эти компоненты применяются для разработки и производства БПЛА серии Shahed, которые использовались Ираном для нападения на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

В сентябре 2023-го Управление по контролю над иностранными активами Минюста США (OFAC) внесло компании «Дельта-Аэро», «Аэросила» и АО «ОДК-СТАР» в санкционный SDN-список.

Другая компания из Китая — Jiangxi Xintuo Enterprise — могла поддерживать Вооруженные силы россии, считает Минторг США. Китайские LINKZOL (Beijing) Technology и Xi'an Like Innovative Information Technology внесены в список, так как ведомство подозревает их в «приобретении товаров американского происхождения в поддержку усилий Китая по военной модернизации, в том числе в поддержку военной разведки». Эту же причину Минторг США приводит, обосновывая введение ограничений против Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin), находящихся под управлением Китая.

Компании из ОАЭ — Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini — могли участвовать в экспорте и попытках экспорта из США в Иран товаров, включенных в список коммерческого контроля, утверждает ведомство.

Напомним

В феврале США ввели санкции против 93 компаний. Среди них — 63 компании из россии, восемь — из Китая, 16 — из Турции, четыре — из ОАЭ, две — из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи. Тогда в SND-лист в том числе попала Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор платежной системы «Мир». США также внесли в санкционные списки российские банки. Перед этим президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против россии.