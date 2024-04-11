Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 11 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,0232 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 11 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,36 грн. Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

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