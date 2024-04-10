Национальный банк Украины установил на 10 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,9945 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Официальный курс: НБУ оставил курс гривны без изменений
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Валютный рынок
НБУ на 10 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,35 грн. Европейская валюта подорожала на 15 копеек.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Должно же хоть что-то не давить…
Оф.курс НБУ на 09.04 38,9882грн/$
Оф.курс НБУ на 10.04 38,9945грн/$